داعية يوجه نصائح مهمة للأزواج (فيديو)

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عدة نصائح للأزواج لصلاح النفوس والبيوت، قائلا: "أنصف زوجتك، حتى ولو خرجت منها إساءة، فهى تسهر دائما على راحة أبنائك، وتطهى لك طعامك وتجهز لك لباسك".وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "وعلى الزوجات الصبر على أزواجهن، هم تذكروا لهم ما يفعلونه من أجل بناء البيت، وأدخل على قلبك السرور، وحاول رضاكِ، وفرح قلبك، وخرجك قبل أزمة كورونا، اصبرى عليه".وأضاف: "كلنا فينا عيوب وحسنات، وعلينا أن نتقبل الحسن، ونتغاضى عن القبيح، ولا بد من التوقف عن الجلد، فالزواج ما هو إلا مجموعة من التنازلات عن أخطاء التانى، اللى مش بيغلط يحاكم الثانى، كلنا نخطئ علينا الصبر على بعض".