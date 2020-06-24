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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد نشر «الدستور» شكواهم.. حي المرج يفكك صوان لجان الثانوية استجابة للأهالي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:05 م
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
ريم محمود
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في استجابة لما نشره «الدستور» أمس، فكك مسئولو حي المرج منذ قليل، «الصوان» الذي كان يوجد أمام بعض لجان الثانوية العامة واشتكى منه السكان خوفا من تجمعات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة غدا في ثاني أيام الامتحانات.

ووجه عبدالله صابر أحد السكان الشكر لمسئولي حي المرج وقسم شرطة المرج أيضا على التصرف السريع قبل حدوث تجمعات غدا الخميس أثناء امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وكان "الدستور" قد نشرت أمس، أنه رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم تجمع الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، إلا أن بعض الأهالي قرروا الاستعانة بصوان وعمل ساحة انتظار لهم أمام مجمع قصر نعمت هانم بالمرج.

وقال عبدالله صابر، أحد القاطنين بجوار مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين لـ«الدستور» أمس إنه فوجئ اليوم بعمل «صوان» على أسوار المدرسة مع وضع عدد كبير من الكراسي والفراشة، وعندما سألنا عن حقيقة الأمر فوجئنا نحن السكان بأن الفراشة ما هي إلا ساحة انتظار لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة وتم تدشينها قبل امتحان مادة اللغة الإنجليزية المقرر عقده غدا الخميس.

أضاف عبدالله في استغاثته لـ«الدستور»: أن مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات قامت بإقامة صوان مؤكدًا أن السكان أصابتهم الدهشة من هذا الإجراء، مطالبين بتحرك فوري من المحافظة ووزارة التربية والتعليم لمنع وقوع كارثة جراء هذه التجمعات في ظل أزمة فيروس كورونا.
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية
صوان لجان الثانوية

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