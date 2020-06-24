الأكاديمية الروسية: العلاج الجديد يقضى على كورونا في 4 أيام

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن العلاج الروسي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مرحلة متوسطة أو متقدمة.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن علاج كورونا الموجود حاليًا في روسيا فعال جدًا بنسبة 80%، حيث إنه قصر حياة المرض إلى 4 أيام، لكنه لم يثبت فعاليته على السيدات الحوامل فقط، بينما ظهر بشكل مبشر على كبار السن وأصحاب الحالات المزمنة.ولفت إلى أن الأعداد في روسيا في هبوط، خاصة بعد ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يؤثر على انتشار الوباء.وأضاف: أن العدوى تبقى في الأماكن المغلقة وليست المفتوحة، ولكن العدوى في روسيا لم تختف تمامًا، بسبب عدد المواطنين الكبير فيها، بالإضافة لعمل العديد من المنشآت والمطاعم وغيرها، بينما اللقاح الذي تنتجه روسيا، سيكون جاهزًا في شهر سبتمبر المقبل، لاسيما وأنه يخضع للتجارب السريرية حاليًا.ونوه إلى أن روسيا لم تتوصل حتى الآن لإنتاج لقاح، خاصة أن العدوى أصبحت ليست موجودة وفي حالة هبوط شديدة، وبالتالي تحتاج روسيا لذروة أو موجة كبيرة من الفيروس، أجل تجربة اللقاح على الشخص من أجل تلقي العدوى، والتي قد تكون في أكتوبر القادم، متوقعا إنتاج اللقاح في فبراير.