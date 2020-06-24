تفاصيل مسلسل «الحرامي» لـ أحمد داش

نشر الفنان الشاب أحمد داش، صورة من كواليس مسلسله الجديد "الحرامي" والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.وعلق داش على صورته، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "من تصوير الحرامي المسلسل عشر حلقات، وهيتعرض قريب جدا إن شاء الله، المسلسل إخراج محمد سلامة، تأليف أحمد فوزي صالح، إنتاج سكرين 2000 أمير شوقي".يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ومنهم رانيا يوسف، كارولين عزمي، رنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.وشارك داش مؤخرًا في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان الذي عرض في شهر رمضان وحقق خلاله نجاحا كبيرا.