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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفلسطيني سليم النفار: المثقف مسؤول عن حماية القيم والأحلام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:01 م
الشاعر الفلسطيني
الشاعر الفلسطيني سليم النفار
نعمات مدحت
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قال الشاعر الفلسطيني سليم النفار إن فلسطين ويافا مدينة آبائه وأجداده حاضرة في كل نص وفكرة تلامس ذهنه، مشيدًا بنضال شعبه المتمسك بحقوقه وأرضه والذي يقاوم فيروس فيروس الاحتلال وكورونا والضم الاستعماري، مقدمًا التحية للمثقف الفلسطيني في الوطن والشتات الذي يحرس الحلم، ويحافظ على القيم.

أضاف النفار، خلال مشاركته في برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة، أن القصيدة الشهية لم أصطدها بعد والشعر يجب أن يحمل رسالة، لتصل إلى المتلقي وأنه منحاز لجمالية النص أيا كان شكله، شاكرًا الأدباء والمثقفين الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين أسهمت علاقته بهم وبكتاباتهم في تطوير نصوصه الشعرية.

وتابع أن ذهابه لكتابة السرد يعود إلى أن هناك تفاصيل كثيرة في الحياة الفلسطينية لا يتسع الشعر لها، وهو ما بدا واضحًا في رواية فوانيس المخيم التي تحدثت عن الفلسطينيين في مخيم الرمل الذي عاش فيه الشاعر طفلًا وشابًا.

وأشار الشاعر الفلسطيني إلى أن أصوله تعود إلى مدينة يافا وبعد نكبة ١٩٤٨، لجأ أهله إلى مدينة غزة حيث ولد في مخيم الشاطئ عام ١٩٦٣، واعتقل الاحتلال والده وأبعده إلى الأردن، ثم غادرت أسرته إلى اللاذقية السورية، حيث عاش الشاعر في مخيم الرمل، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي والجامعي هناك، ودرس الأدب العربي، وساهم في المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

وتحدث عن استشهاد والده ١٩٧٣في لبنان، الأمر الذي ترك أثرًا واضحًا في حياته وكتاباته الأدبية.

وأوضح النفار أنه كتب الشعر مبكرًا، ونشر قصائده وكتاباته النقدية في الصحف والمجلات العربية كـ: الأسبوع الأدبي، الموقف الأدبي في سوريا، البيان الإماراتية، نزوى العُمانية، أخبار الأدب المصرية، إضافةً إلى نشره كتاباته في الصحف الفلسطينية، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية وهي: (تداعيات على شرفة الماء)، (سُوَر لها)، (بياض الأسئلة) و(شُرَف على ذلك المطر)، و(حالة وطن)، إضافةً إلى الأعمال الشعرية الناجزة عن منشورات وزارة الثقافة عام ٢٠١٦.

وفي مجال النثر أصدر: هذا ما أعنيه.. سيرة ذاتية، غزة ٢٠١٤، رواية فوانيس المخيم، ذاكرة ضيقة على الفرح، وكان ناشطًا سياسيا ًفي صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، وما زال يعيش في غزة، وساهم في تأسيس جماعة الإبداع الثقافي ١٩٩٧، وعمل محررًا أدبيًا في مجلة (نضال الشعب) و(الزيتونة) و(الأفق)، إضافة إلى عمله في وزارة الثقافة.

وأشار إلى مشاركاته في العديد من مهرجانات الشعر في عدد من الدول العربية، وإلى الدراسات التي كُتبت عن شعره، وإقرار قصائده في المنهاج المدرسي الفلسطيني.

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