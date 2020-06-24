تشيلي: 3649 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تشيلي، اليوم الأربعاء، تسجيل 3649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في تشيلي ارتفع بذلك إلى 254 ألفًا و416 حالة.وأضافت السلطات الصحية التشيلية أن 4731 شخصًا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس حتى الآن.