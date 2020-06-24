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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تتوقع وصول مصابي كورونا لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:58 م
تادروس أدهانوم
تادروس أدهانوم
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توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يبلغ إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) المستجد 10 ملايين حالة خلال الأسبوع المقبل.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تادروس أدهانوم -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في جنيف، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 470 ألف حالة، ولفت إلى أن بعض الدول تعاني صعوبات في الحصول على أجهزة التنفس الصناعي للمرضى المحتاجين بصورة ماسة إلى الأكسجين بغرف العناية المركزة، وأكد أن المنظمة تحاول توفير ما يصل إلى 170 ألف جهاز خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب أدهانوم عن ترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بتقييد أعداد الحجاج للعام الحالي على أن يؤدي الفريضة عدد محدد من الجنسيات التي تقيم بالمملكة بعد دراسة أجرتها الجهات السعودية المختصة بحثت فيها المخاطر.

وأكد أنه من الصعب التنبؤ بذروة تفشي المرض في بلد معين، وشدد على أن جميع الدول عليها مواصلة إيلاء الأهمية للإجراءات الاحترازية المعروفة من إجراء الاختبارات وعزل الحالات وتقفي أثر المخالطين، إلى جانب دراسة مخاطر التجمعات الكبيرة.

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