قوات عراقية وطائرات التحالف الدولي تقتل 12 داعشيًا في الموصل

أعلن بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بعملية عسكرية نفذها الجهاز، بالتعاون مع طائرات التحالف الدولي جنوب شرق الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.وذكر البيان إن قوات مكافحة الإرهاب شرعت اليوم بضرب معاقل تنظيم داعش الإرهابي في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور 90 كيلومترا جنوب شرق الموصل بعملية نوعية مباغتة تمكن خلالها من قتل 12 عنصرا بعد أن وجه طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي 59 ضربة جوية للكهوف والجحور التي يتحصن بها عناصر التنظيم بناء على معلومات استخبارية دقيقة".