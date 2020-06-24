٣١ مليون جنيه.. تكلفة توصيل الكهرباء لمزرعة إنتاج حيوانى بالوادي الجديد

أعلن قطاع الكهرباء في الوادي الجديد، عن تنفيذ مشروع لتوصيل التيار الكهربي لأكبر مزرعة للإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية بطريق الخارجة الداخلة.وأكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد المهندس سيد العربي أنه تم تنفيذ 93% من مشروع توصيل التيار الكهربي للمزرعة بتكلفة تتجاوز ٣١ مليون جنيه.. مشيرا إلى أن مشروع توصيل الكهرباء تضمن تركيب خلايا مزدوجة من محطة محولات الخارجة، ومد كابلات بطول 17 كم، ومحولات بقدرات متنوعة داخل المزرعة، وأنه جارٍ إنهاء إجراءات إطلاق التيار الكهربي للمزرعة خلال شهر.يُذكر أن المشروع ينفذ على مساحة 714 فدانًا في منطقة الكيلو 7 بطريق "الخارجة -الداخلة"، بهدف دفع عجلة التنمية خاصة في مجال الاستزراع والإنتاج الحيواني والمنتجات الغذائية والصناعات القائمة على الألبان والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى إنتاج أجود أنواع المنتجات الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديث، فضلا عن تخصيص مساحة لإقامة مزرعة للنخيل.