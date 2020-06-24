رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

٣١ مليون جنيه.. تكلفة توصيل الكهرباء لمزرعة إنتاج حيوانى بالوادي الجديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:53 م
توصيل الكهرباء
توصيل الكهرباء
أ ش أ
طباعة
أعلن قطاع الكهرباء في الوادي الجديد، عن تنفيذ مشروع لتوصيل التيار الكهربي لأكبر مزرعة للإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية بطريق الخارجة الداخلة.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد المهندس سيد العربي أنه تم تنفيذ 93% من مشروع توصيل التيار الكهربي للمزرعة بتكلفة تتجاوز ٣١ مليون جنيه.. مشيرا إلى أن مشروع توصيل الكهرباء تضمن تركيب خلايا مزدوجة من محطة محولات الخارجة، ومد كابلات بطول 17 كم، ومحولات بقدرات متنوعة داخل المزرعة، وأنه جارٍ إنهاء إجراءات إطلاق التيار الكهربي للمزرعة خلال شهر.

يُذكر أن المشروع ينفذ على مساحة 714 فدانًا في منطقة الكيلو 7 بطريق "الخارجة -الداخلة"، بهدف دفع عجلة التنمية خاصة في مجال الاستزراع والإنتاج الحيواني والمنتجات الغذائية والصناعات القائمة على الألبان والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى إنتاج أجود أنواع المنتجات الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديث، فضلا عن تخصيص مساحة لإقامة مزرعة للنخيل.

موضوعات متعلقة

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

السيسى يوجه بالعمل على استعادة الدولة الليبية وصون الأمن القومى المصرى

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

بالأسماء.. قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

الملابس والأدوية تتسبب في تكدس المواطنين بشوارع وسط البلد (صور)

تعرف على موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (3)
المزيد

الثقافة

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن

الفلسطيني سليم النفار: المثقف مسؤول عن حماية القيم والأحلام

«دور الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية» جديد دار إضافة للنشر

فوز رواية «أعيش مع شبح» بجائزة 3Sat