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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقليم كردستان يغلق الطرق البرية مع ديالى بسبب كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:49 م
إقليم كردستان يغلق
إقليم كردستان يغلق الطرق
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أغلقت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان الطرق البرية الحيوية مع محافظة ديالى، بسبب ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مصدر أمني- في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأربعاء: "إن سلطات إقليم كردستان وجهت أجهزتها الأمنية بإغلاق الطرق البرية المارة عبر قضاء كلار والمتجهة إلى محافظة ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا".

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