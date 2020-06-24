إقليم كردستان يغلق الطرق البرية مع ديالى بسبب كورونا

أغلقت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان الطرق البرية الحيوية مع محافظة ديالى، بسبب ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا.وقال مصدر أمني- في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأربعاء: "إن سلطات إقليم كردستان وجهت أجهزتها الأمنية بإغلاق الطرق البرية المارة عبر قضاء كلار والمتجهة إلى محافظة ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا".