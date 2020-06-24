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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دور الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية» جديد دار إضافة للنشر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:20 م
كتاب دور الإعلام
كتاب دور الإعلام
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن دار إضافة للنشر والتوزيع٬ كتاب بعنوان "دور الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية" من تأليف الباحث د. فرحات غنيم.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: "الإعلام يعنى إيصال معلومة ما لكل إنسان بوسائل مختلفة، أي أن هنا معلومة موجودة في مكان ما أو عند شخص ما تنتقل عبر واسطة أو وسيلة معينة من مكان إلى آخر أو إلى شخص آخر، أي أن هناك مرسلًا ومتلقيًا.

وليس هناك من ينكر اليوم أثر الإعلام في حياتنا، فقل أن يخلو بيت من التلفاز سواء أكان هذا البيت في وسط الصحراء أم على رأس الجبل، وكذلك الانتشار الكبير للإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية.

ويجتمع الباحثون في مجال الاتصال والإعلام على الدور الخطير الذى يلعبه الإعلام في التأثير على المتلقي لما له من دور مهم في تشكيل الوعى الثقافي والقيمي في المجتمع ويعود ذلك للإمكانيات المتاحة أمام وسائل الإعلام لتوصيل الرسالة الإعلامية للرأي العام من مختلف فئاته الاجتماعية.

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«دور الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية» جديد دار إضافة للنشر

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