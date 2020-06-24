«تنظيم الاتصالات»: 30 ضعف الرصيد عند الشحن والدفع الإلكتروني

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى، للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، بالتنسيق مع شركات المحمول.تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الالكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز اليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية.وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهًا وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليًا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين، لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن؛ كما شملت الإجراءات استمرار العمل بفئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.حرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات الهاتف المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة، فقد تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هذه الاجراءات تأتي في اطار اهتمام الجهاز بالتنسيق مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر من أجل تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات؛ وهو الأمر الذي يأتي مواكبة مع جهود الدولة لتعزيز ثقافة الشمول المالى وتحفيز المواطنين على استخدام اساليب الدفع الالكتروني؛ مشيرًا إلى أن الجهاز كان طرح مبادرة سابقة في هذا الشأن من خلال الاتفاق مع شركات المحمول في مارس الماضي على منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.