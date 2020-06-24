رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يوجه بانتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:17 م
السيسي
السيسي
طباعة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

موضوعات متعلقة

أشدّ من الجائحة.. فتيات عربيات ضحايا مبدأ «النساء لا تُحجر»

بشرى سارة.. تفاصيل تعديل نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة

سيدة تضع 5 توائم بالغردقة

بالأسماء.. قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعرف على موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«دور الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية» جديد دار إضافة للنشر

فوز رواية «أعيش مع شبح» بجائزة 3Sat

عبده الزراع: ثورة 30 يونيو أعظم حدث لمصر منذ جلاء الإنجليز

دراسة تكشف المنهج النقدي عند الإمام أبي المعين النسفي