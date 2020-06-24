23% خسائر الأسهم العربية خلال 3 أشهر بسبب جائحة كورونا

كشفت دراسة صادرة عن اتحاد المصارف العربية، بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على النظم المالية العالمية، عن أن تأثيرات الجائحة بالتزامن مع الانخفاض التاريخي في أسعار النفط، قد أدت إلى حالة من الانخفاض غير المسبوق في الطلب على الأسهم وظروف مالية صعبة وتراجع مرونة القطاع المصرفي في بعض الدول.وتبين الدراسة أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانكماش الحالي أعلى 10 مرات مما كانت عليه خلال الركود الاقتصادي العظيم خلال 2008-2009، وتوقعت الدراسة أن يؤدي تقلب أسواق النفط المتزايد إلى الحد من الإقدام على المخاطرة وتغيير استثمارات أسواق رأس المال وخاصة الاقتصادات الغنية بالنفط بما يؤثر على حركة الاستثمارات.وقالت الدراسة، إن تراجع أسعار النفط تزامنا مع جائحة كورونا قد أدى إلى خسائر بقيمة 23% في أسواق الأسهم العربية خلال الربع الأول من 2020، موضحة أن هروب رؤوس الأموال وانخفاض تدفقات المحافظ المالية أدت إلى اتساع هامش العائد ومزيد من الضغط على أسعار الصرف.