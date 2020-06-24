تكريم 6 من القطاع الطبي بسوهاج تقديرًا لجهودهم
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:10 م
محمود عبد العال ومصطفي علم الدينطباعة
كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 6 من القطاع الطبي بالمحافظة، ومنحهم شهادات تقدير على ما بذولوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير جميع أوجه الدعم لجميع العاملين من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين.
وكرم محافظ سوهاج كلا من الدكتور عمرو جمال الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور إيهاب على حسين مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتورة داليا تمام خزيم بمستشفى حميات سوهاج، والدكتورة حنان مجدي فوزي بمستشفى سوهاج العام، وعبير صلاح شعبان عضو التمريض بمستشفى حميات سوهاج، ومنال على محمد عضو التمريض بمستشفى سوهاج العام.
وأكد "الفقي" أن الفترة القادمة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة من أطباء وتمريض، وفنيين، ومسعفين، وعاملين، تقديرا لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، موجها بضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خاصة في التجمعات.
وكرم محافظ سوهاج كلا من الدكتور عمرو جمال الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور إيهاب على حسين مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتورة داليا تمام خزيم بمستشفى حميات سوهاج، والدكتورة حنان مجدي فوزي بمستشفى سوهاج العام، وعبير صلاح شعبان عضو التمريض بمستشفى حميات سوهاج، ومنال على محمد عضو التمريض بمستشفى سوهاج العام.
وأكد "الفقي" أن الفترة القادمة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة من أطباء وتمريض، وفنيين، ومسعفين، وعاملين، تقديرا لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، موجها بضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خاصة في التجمعات.
تكريم القطاع الطبي بسوهاج
تكريم القطاع الطبي بسوهاج
تكريم القطاع الطبي بسوهاج
تكريم القطاع الطبي بسوهاج
تكريم القطاع الطبي بسوهاج
تكريم القطاع الطبي بسوهاج