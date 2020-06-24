تكريم 6 من القطاع الطبي بسوهاج تقديرًا لجهودهم





كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 6 من القطاع الطبي بالمحافظة، ومنحهم شهادات تقدير على ما بذولوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير جميع أوجه الدعم لجميع العاملين من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين.وكرم محافظ سوهاج كلا من الدكتور عمرو جمال الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور إيهاب على حسين مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتورة داليا تمام خزيم بمستشفى حميات سوهاج، والدكتورة حنان مجدي فوزي بمستشفى سوهاج العام، وعبير صلاح شعبان عضو التمريض بمستشفى حميات سوهاج، ومنال على محمد عضو التمريض بمستشفى سوهاج العام.وأكد "الفقي" أن الفترة القادمة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة من أطباء وتمريض، وفنيين، ومسعفين، وعاملين، تقديرا لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، موجها بضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خاصة في التجمعات.