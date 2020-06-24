«المجتمعات العمرانية» تعلن عودة العمل بأجهزة المدن الجديدة الأحد

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأنه سيتم عودة جميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة بالكامل دون إستثناء، إعتبارًا من يوم الأحد الموافق (28) من يونيو الجارى، كاشفًا أن من يخالف القرار من العاملين سيطبق عليه العقوبات التى نص عليها قانون العمل.أضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء وقيادات أجهزة المدن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين أثناء التواجد بمقرات العمل وجميع المنشأت التى تتبع إدارة الأجهزة بالمدن، مشيرًا إلى أنه يؤكد على العاملين بارتداء الكمامات الواقية، على من يخالف ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.وأوضح عمارة، أنه تم إعطاء تعليمات لكل رؤساء الأجهزة بتشكيل مجموعة عمل بكل جهاز مدينة، تحت إشراف رئيس الجهاز شخصيًا، لمراجعة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة وبصورة مستمرة.. مضيفًا أن بالنسبة لحالات العاملين المشتبه فى إصابتهم يتم تحويلهم فورًا لعمل التحاليل والأشعة المقطعية المحددة لذلك، ولا يسمح لهم بالتواجد بمقر العمل إلا بعد ظهور النتائج وعرضها على طبيب الجهاز والسماح بعودتهم فى حالة النتائج سلبية.وفي السياق ذاته أضاف الدكتور مازن حسن علي مدير الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية أنه بالنسبة للحالات التى تثبت التحاليل والإشعات إيجابيتها لفيروس "كورونا"، لا يسمح للعامل بعودته إلا بعد النتهاء من فترة العزل وإعادة التحاليل وثبوت سلبيتها وموافقة طبيب الجهاز على ذلك.وأردف مازن: أنه بالنسبة للعاملين المخالطين لحالات إيجابية يتم ما يفيد ذلك، ويتم اتخاذ نفس الإجراءات المتبعة تجاه الحالات التى تثبت إيجابياتها.