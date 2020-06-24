7 تعليمات من الأئمة للمصلين بعد فتح المساجد

تستعد المساجد لفتح أبوابها واستقبال ضيوف الرحمن بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بفتح المساجد ودور العبادة السبت المقبل 27 يونيو لأداء الشعائر اليومية مع تعليق الصلوات الأسبوعية.وحرص عدد من أئمة وخطباء المساجد على نشر تعليمات مهمة للمصلين قبل الذهاب للمسجد حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.وتضمنت التعليمات 7 تنبيهات، كالتالي: