غرفة السياحة: لم نسترد أموال العمرة والأمر بيد الحكومة

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن جميع الأموال الخاصة التي تم تحويلها لبرامج العمرة للمملكة العربية السعودية لم تسترد حتى الآن.وأكد باسل السيسي في تصريحات خاصة أن الأمر أصبح في يد الجهات الرسمية بين مصر والمملكة، خاصة أن جميع الأموال التي تم تحويلها لتنظيم برامج العمرةً في البنوك الوطنية بالسعودية، لذلك لا بد من أن تخاطب الجهات المعنية في مصر نظرائها بالمملكة، مشيرا إلى أن دور الغرفة يقتصر في عرض الأمر على الجهات المختصة، بالإضافة لمخاطبة القطاع الخاص ممثلي الشركات السياحيةً في المملكة في حالة إذا كان الأمر متعلقا بأموال لم يتم تحويلها للبنوك.يذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت في ٢٧ فبراير الماضي عن تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، لتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة.