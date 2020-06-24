خاص.. خريطة الأفلام مع عودة السينمات مجددًا

تستقبل قاعات ودور العرض السينمائية جمهورها من جديد بداية من السبت، بعد قرار مجلس الوزراء فتح السينمات بطاقة ٢٥٪ من قوتها الاستيعابية، مع التقييم المستمر خلال الفترة المقبلة لزيادة العدد أو الثبات عليه، وفقًا لمجريات الأمور.ومن المقرر أن تُعرض عدة أعمال، كانت تُعرض قبل الإغلاق بأيام، ومن بينها الفيلم الشبابى «بنات ثانوى» بطولة هنادى مهنا وجميلة عوض، وفيلم «لص بغداد» من بطولة محمد إمام والفنانة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن، كما يتواجد النجم خالد النبوى بفيلمه الأخير «يوم وليلة» بطولة الفنانة درة والفنانة حنان مطاوع.وقرر المنتج أحمد السبكى عرض أحدث أفلامه «صاحب المقام» خلال أيام قليلة كأول المنتجين الذين أعلنوا عن عرض أفلامهم الجديدة بعد عودة نشاط السينمات. والفيلم يجمع بين النجمة الكبيرة يسرا والفنانين آسر ياسين ونسرين أمين ومحمود عبدالمغنى وأمينة خليل ونسرين أمين، ومن إخراج محمد جمال العدل.كما يطرح فيلم «رأس السنة» للمرة الأولى بدور العرض خلال الأيام المقبلة بعد أن قررت الشركة المنتجة قبل ذلك عرضه على إحدى المنصات، وهو من بطولة إياد نصار وشيرين رضا، ومن الأفلام المرشحة للعرض خلال أيام أيضًا فيلم «الغسالة» من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومن إنتاج نيوسينشرى، كما تجهز الشركة المنتجة لفيلم «موسى» لطرحه خلال أيام أيضًا.واقترب بعض النجوم من الانتهاء تمامًا من أفلامهم لعرضها خلال موسم عيد الأضحى فى حال فتح السينمات بكامل طاقتها، وعلى رأسهم الفنانان أحمد عز وكريم عبدالعزيز، اللذان قاربا على الانتهاء من فيلمهما الجديد «كيرة والجن» من إخراج مروان حامد، وهو أحد الأفلام المرشحة بقوة للعرض خلال عيد الأضحى ويشارك فى العمل نيللى كريم وروبى وعدد كبير من النجوم.كما انتهى الفنان أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد «العارف» وسيطرح فى السينمات فى حال عدم عرض فيلمه الآخر «كيرة والجن».ومن بين الأعمال التى قاربت على الانتهاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، ومن تـأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، فيما ينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلمه «العنكبوت» الذى انتهى منه خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى زكى التى تنتظر فيلمها الجديد «الصندوق الأسود».ويصور الفنان تامر حسنى فيلمه الجديد «مش أنا» بمشاركة الفنانة حلا شيحة، فى الوقت الذى صور محمد هنيدى جزءًا من فيلمه الجديد «الإنس والنمس» مع الفنانة منة شلبى، كما يستأنف صناع فيلم «السقوط فى حلم سوسن» تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.