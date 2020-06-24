بالأسماء.. قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام





تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الأعضاء: - المستشار محمد عبد السميع إسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة. - أمير نبيل جميل إبراهيم- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم- ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة - صالح عبد السميع الصالحي - صحفي - نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي - رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة - منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.







تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبدالقادر زين الأعضاء: - المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة. - خالد محمد ابراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية. - وليد زكريا على أحمد - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. - ريهام علی مصطفي كامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي خبرة. - جمال راجي عنايت ابراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة . - عمرو عبد الحميد حسن أحمد - من الشخصيات العامة و ذوي الخبرة . -سامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين. - هالة فاروق محمد حشيش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.



تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي.

الأعضاء: - المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك، نائب رئيس مجلس الدولة - إيهاب محمد حسن أبوعيش، ممثلا لوزارة المالية - سامية زين العابدين عبدالله محمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة - أحمد مختار مصطفى طلبة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة - وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر، ممثلا للصحافة القومية - سامح عبدالله محمد مرسي، ممثلا للصحافة القومية - أسامة سعيد محمد عثمان، ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية - فاطمة السيد أحمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام.ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، التي تم فيها تغيير رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، ليحل محله كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، الذي شغل منصبه عبدالصادق الشوربجي.