بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، عن تعاطفه مع شعب المكسيك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن البابا صلى ودعا للصلاة من أجل ضحايا الزلزال الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى وسبب دمارا بعدد من المباني.يشار إلى أن الزلزال ضرب جنوب البلاد بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.