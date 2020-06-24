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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات «إم بي سي» تحذر من اتصالات مشبوهة تستغل اسمها للنصب على الجمهور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:47 م
قنوات إم بي سي
قنوات إم بي سي
محمد مجدي
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قالت مجموعة قنوات "إم بي سي"، إنه ورد مؤخرا أنباء حول استلام بعض أصحاب الهواتف المحمولة، في عددٍ من المدن والبلدان العربية ومنها تحديدا لبنان، اتصالات مباشرة على هواتفهم، أو رسائل وإيميلات مُزوّرة، من قبل أشخاص أو جهات تنتحل صفتها أو أحد برامجها، وخصوصًا برامج المواهب التي تُعرض على شاشاتها.

وأرجعت القناة، في بيان لها، أن الهدف من ذلك هو القيام بعمليات احتيال، قد تكون مالية الطابع، وقد تتخذ طابعا آخر، حيث يُطلب ممّن يتم الاتصال بهم مشاركة بياناتهم الرسمية والخاصة، بما في ذلك صور جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصية، وغيرها من المستندات الرسمية والشخصية، نافية ذلك قطعيًا خاصة لجمهورها في لبنان، وكل مكان.

وشددت على ضرورة توخّي الحذر وعدم الانجرار وراء مثل تلك الاتصالات المباشرة أو الرسائل أو الإيميلات المشبوهة، التي تُعلن عن فتح باب المشاركة في تجارب أداء لأحد برامج MBC، أو تعلن مثلًا عن فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج، مُنتحلةً صفة بعض موظفي "مجموعة MBC"، أو علاماتها التجارية، أو شركائها الإقليميين.

وأوضحت "مجموعة MBC" لجمهورها في كل مكان، أن الإعلان عن إطلاق أي برنامج جديد على إحدى قنوات MBC أو منابرها الإعلامية والرقمية، أو انطلاق موسم جديد من أي برنامج معروف ينتمي إلى المجموعة، أو فتح باب المشاركة في تجارب أداء معينة، أو فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج.. كل ذلك لا يتم إلا من خلال الإعلان رسميا عن ذلك عبر قنوات المجموعة وشاشاتها تحديدا، وكذلك عبر موقع المجموعة الإلكترونية الرسمي، وصفحات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل شعارات التوثيق المتعارف عليها، مؤكدة أن الهدف من انتحال صفتها والزج باسمها في عمليات احتيال، يكمن في التغرير بجمهورها في لبنان وغيره من البلدان، واستغلال ثقة الناس بقنواتها وبرامجها المفضلة، إلى جانب الإساءة إلى اسم "مجموعة MBC" وسمعتها.


في هذه الأثناء، تقوم "مجموعة MBC" إلى جانب الجهات المختصّة ومزوّدي الخدمة في لبنان وفي البلدان المعنيّة، بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر تلك الاتصالات والرسائل وملاحقة المتورّطين فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، فاقتضى التوضيح.

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