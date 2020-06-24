جامعة مطروح تبحث تطبيق آليات قرارات الأعلى للجامعات

ترأس الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الـ 24، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وقدم رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لعمداء الكليات على الجهد المبذول لرفع أبحاث الطلاب، وهنأهم لانضمام مطروح لاتحاد الجامعات العربية، وكذا موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته أمس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠-٦-٢٣ على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة بداية من العام الجامعي المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٠.وناقش المجلس عدد من الملفات ذات الأولوية، وطرق تطبيق آليات قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة أمس الثلاثاء، بشأن امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ أعمال الامتحانات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل وفق الجداول المعلنة بالكليات، والتي أقرها مجلس الجامعة في جلسته اليوم.ووجه الدكتور مصطفى النجار، إلى العمداء باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع العاملين بالجامعة، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لطلاب الجامعة لأداء الامتحان في جو من الهدوء.وأضاف رئيس الجامعة، أنه بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة، التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل موعد انعقاد الامتحانات، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى موافقة الأعلى للجامعات على مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 سبتمبر 2020، بهدف مراعاة الصالح العام، وإعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.