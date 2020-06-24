سكرتير عام بنى سويف يناقش ضوابط إقامة شوادر لحوم العيد

عقد اللواء هشام شادي السكرتير العام بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات اللازمة لإقامة شوادر بيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة للمحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة.يأتى ذلك عن طريق التوسع فى إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة لطرحها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وناقش الاجتماع عددا من الخطوات المبدئية لإقامة شادر "أضحى مبارك" خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وبإشراف ومتابعة من أجهزة المحافظة المعنية،على أن يتم التوسع في إقامة تلك الشوادر وتعميمها بباقى الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية بأسعار مناسبة وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من اللحوم خلال العيد.ويشارك في إقامة وتنظيم الشادر الغرفة التجارية والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وباشراف بيطري وصحى من الطب البيطري، والطب الوقائي بالصحةوشدد السكرتير العام على أهمية تنفيذ توجيهات محافظ بنى سويف بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك الشوادر بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحدمن انتشار العدوى بفيروس كورونا،ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة الشوادر، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.حضر الاجتماع المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وسيد بركات رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، سيد الصيفي مفتش تموين بمباحث تموين بني سويف وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.