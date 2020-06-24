متحدث «الزراعة» يوضح أسباب انخفاض أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة

شهدت ١٥ سلعة زراعية من الخضر والفاكهة انخفاضا في الأسواق نتيجة توسعات الدولة في المشروعات الزراعية القومية.وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن انخفاض أسعار الخضر والفاكهة يرجع لاهتمام مصر بالتوسع في الرقعة الزراعية في مشروع المليون ونصف المليون فدان والـ١٠٠ الف صوبة زراعية والتركيز على البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر حيث تم إنتاج ١٨ صنفا من المحاصيل الزراعية، وهناك اهتمام بتطوير النظم الزراعية الحديثة وتوفير الأسمدة لها وكذلك التوسع في منظومة الكارت الذكي.وأضاف "القرش" في تصريحات لـ"الدستور"، أن التوسع في مشروع الصوب يعادل إضافة مليون فدان للرقعة الزراعية مع الاهتمام بجودة المنتجات وزيادته والتواصل بعملية الإرشاد مع المزارعين لنقل النظم الزراعية الحديثة وربط البحث العلمي باحتياجات السوق، مع اهتمام وزارة الزراعة باستنباط تقاوي الخضر الأعلى إنتاجية من خلال البرنامج القومي لتقاوي الخضر.