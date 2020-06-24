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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2200 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:39 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في العراق إلى 36702 إصابة.

وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، أنه تم تسجيل 1061 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16814 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1330 حالة.

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