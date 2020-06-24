محافظ دمياط تكرم عددًا من أفراد الفريق الطبي (صور)

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بتكريم عدد من أفراد الأطقم الطبية بمحافظة دمياط، بقيادة الدكتور محمود طلحة مرسى، مدير مديرية الصحة بدمياط، والذى أهدته درع المحافظة وشهادة تقدير.وكرمت المحافظ، أيضًا الدكتور محمد بدران، وكيل المديرية، والدكتور زهدى السيد، مدير إدارة الحميات ومسئول الترصد، والدكتور حسن سليم، مدير إدارة المعامل، والدكتور مجدى النجار، مدير إدارة الأمراض المعدية، كما كرمت محافظ دمياط، الدكتورة هالة سمير، مسئول التطعيمات ومكاتب الصحة، والدكتورة أميرة هديهد، مدير مستشفى الحميات، والدكتور عماد بلح، وكيل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد سابقًا، والدكتور أحمد عبدالله، وكيل مستشفى الصدر، والدكتور محمد جمعة، مدير الإدارة الصحية بدمياط، والدكتور محمد الغباشى، مدير إدارة التدريب والمشرف على الحجر الصحى بمدينة دمياط الجديدة، والدكتور إيهاب إبراهيم، مدير فريق الجودة والمشرف على الحجر الصحى بمدينة رأس البر، والدكتور محمد العزب، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيماء البشبيشى، مدير إدارة الطوارئ.وتقدمت المحافظ، بخالص الشكر والتقدير والعرفان لهم نظرًا لما قدموه من جهود وتضحيات فى ملحمة وطنية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "covid- 19"، معربة عن فخرها الشديد بالنموذج الذى قدموه خلال الفترة الماضية بمحافظة دمياط، وذلك بالتعاون مع أطقم التمريض، كما أكدت أنهم خط الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض الذين يحملون على عاتقهم العبور من تلك الأزمة وحماية المواطنين، هذا وقد اختصت بالشكر الدكتور محمود طلحة، حيث أشادت بجهوده فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وأعربت الدكتورة منال عوض، عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد، وأن يحفظهم ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأكدت محافظ دمياط، عزمها تكريم عدد من طاقم التمريض غدًا الخميس.وخلال اللقاء أيضًا تابعت المحافظ، الموقف الراهن بخطة التعامل مع فيروس كورونا المستجد بمستشفيات المحافظة، وكذلك منشأتى العزل بمدينتى دمياط الجديدة ورأس البر، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.