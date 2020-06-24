رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع حالة مصابي كورونا بمستشفى العسيرات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:26 م
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى العسيرات المركزي بالمنشأة ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور طارق عبداللاه الخطيب، مدير المستشفى، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال "القاضي"، في بيان، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

ووجه برفع مستوى النظافة بالمستشفى، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الواقيات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات، وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وصيانة شبكة الغازات، وتوفير عدد كاف من عمال النظافة للمكان المخصص للعزل، وعمل ممر خاص بقسم العزل لفصله عن القطاعات الأخرى بالمستشفى.
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2012

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

عبده الزراع: ثورة 30 يونيو أعظم حدث لمصر منذ جلاء الإنجليز

دراسة تكشف المنهج النقدي عند الإمام أبي المعين النسفي

محمد حديني: ثورة 30 يونيو كانت تصحيحا واجبا لما أحدثته سابقتها

«عبد القادرالقط شيخ النقاد وكروان الشعر» إصدار جديد لهيئة الكتاب