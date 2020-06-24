نائب محافظ سوهاج يتابع حالة مصابي كورونا بمستشفى العسيرات

نائب محافظ سوهاج يتابع حالة مصابي كورونا بمستشفى العسيرات
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:26 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى العسيرات المركزي بالمنشأة ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور طارق عبداللاه الخطيب، مدير المستشفى، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.
وقال "القاضي"، في بيان، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.
ووجه برفع مستوى النظافة بالمستشفى، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الواقيات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات، وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وصيانة شبكة الغازات، وتوفير عدد كاف من عمال النظافة للمكان المخصص للعزل، وعمل ممر خاص بقسم العزل لفصله عن القطاعات الأخرى بالمستشفى.
وقال "القاضي"، في بيان، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.
ووجه برفع مستوى النظافة بالمستشفى، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الواقيات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات، وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وصيانة شبكة الغازات، وتوفير عدد كاف من عمال النظافة للمكان المخصص للعزل، وعمل ممر خاص بقسم العزل لفصله عن القطاعات الأخرى بالمستشفى.
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي