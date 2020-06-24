نائب محافظ سوهاج يتابع حالة مصابي كورونا بمستشفى العسيرات

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى العسيرات المركزي بالمنشأة ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور طارق عبداللاه الخطيب، مدير المستشفى، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.وقال "القاضي"، في بيان، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.ووجه برفع مستوى النظافة بالمستشفى، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الواقيات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات، وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وصيانة شبكة الغازات، وتوفير عدد كاف من عمال النظافة للمكان المخصص للعزل، وعمل ممر خاص بقسم العزل لفصله عن القطاعات الأخرى بالمستشفى.