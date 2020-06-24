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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

8 تطبيقات ناشئة للشباب تفوز في مسابقة «Flat6Labs»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:23 م
Flat6Labs
Flat6Labs
طارق عتمان
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أعلنت مسابقة "Flat6Labs" القاهرة، عن تخريج ثمان شركات ناشئة جديدة من الدورة الأولى للسنة المالية 2020، وعرضت الشركات الثمانية أفكارها التكنولوجية، والتي جاءت كالتالي:

- عطلانة: تطبيق محمول يقدم خدمة صيانة وإصلاح السيارات في مكانها، ويسهل الوصول لمزودي خدمات موثوق بهم لكافة أنواع السيارات.

- بوصلة: برنامج لتحليل الصوت البشري، يتعرف على السمات الشخصية والسلوكيات اللفظية.

- كريديت جو: تطبيق يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لصغار التجار والأعمال.

- انبلوي: سوق عبر الإنترنت يربط بين الأعمال والمواهب المستقلة المتميزة، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

- مايسليوم: شركة تعمل بالتكنولوجيا الحيوية، بحيث تستخدم فطر الميسليوم لتحويل المخلفات الزراعية إلى مواد جديدة تستبدل البلاستيك والخشب الصناعي.

- اوبيو: علامة تجارية رقمية للأزياء النسائية.

- طيار: نظام لإدارة أساطيل النقل بإستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشركات على أتمتة وتحسين خدمات التوصيل للمنازل.

- ويدل: تطبيق هاتفي لطلب مندوب شحن أو توصيل.

وبدأت دورة "Flat6Labs القاهرة لربيع 2020 في 16 فبراير الماضي، واستقبلت ثمانية فرق جديدة واعدة، تم اختيارها من مايقرب من 1000 استمارة تقديم، وتضم هذه الدورة رواد أعمال من جميع أنحاء مصر، وتعمل الشركات الناشئة في عدة صناعات، تتنوع ما بين التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، الخدمات اللوجستية، والخدمات السحابية، وصولًا الى الذكاء الإصطناعي، خدمات السيارات عند الطلب، العمل الحر، والمواد الحيوية، لتقدم بذلك حلولًا تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى إثراء السوق.

وقدمت الشركات الناشئة الثمانية المبتكرة مشاريعها عبر الإنترنت أمام آلاف المشاهدين، ومن ضمنهم شخصيات مرموقة من مختلف القطاعات من المستثمرين المحليين، والإقليميين، الموجهين، خبراء التكنولوجيا، وكبار رواد الأعمال، والصحافة والإعلام الذين حرصوا على مشاهدة تقدم الشركات الناشئة وأحدث الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وترعى "Flat6Labs القاهرة" وتستثمر في رواد الأعمال المصريين الشغوفين ذوي المستقبل المشرق والأفكار المتطورة، وتدعمهم من خلال توفير الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين وخبراء المجال، فضلًا عن الشركاء والشركات.

وبفضل الصندوق الذي يبلغ حجمه 100 مليون جنيه، تهدف شركة "Flat6Labs" لتسريع النمو (FAC) إلى الاستثمار فيما يصل إلى 100 شركة ناشئة في مرحلة مبكرة وأكثر من 300 رائد أعمال خلال فترة الاستثمار التي تبلغ 5 سنوات.

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