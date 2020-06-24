ضبط 6647 مخالفة لقرار الحظر خلال ٢٤ ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط ٦٦٤٧ مخالفة لقرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية، وشملت المخالفات ضبط ٤٣٣٣ شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين؛ وضبط ٢٣١٤ سيارة مخالفة.واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية تجاههم؛ وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.