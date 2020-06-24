الصين وإيران تؤكدان أهمية الحفاظ على فاعلية الاتفاق النووي

اتفق وزيرا خارجية الصين وإيران، على العمل من أجل الحفاظ على فاعلية الاتفاق الشامل بشأن القضية النووية الإيرانية، وحماية سلطة قرار مجلس الأمن رقم 2231، ومعارضة أي أعمال من شأنها تقويض الاتفاق النووي الإيراني.وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم: إن "الصين وإيران شريكا تعاون استراتيجي شامل، وفهم الجانبان ودعم كل منهما الآخر في القضايا الرئيسية التي تهم المصالح الجوهرية للطرف الآخر، وحافظا معا على العدالة الدولية، وإن الصين على استعداد لدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".وأضاف وانج، أن وباء فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد- 19) أثر على التعاون الصيني الإيراني في بعض النواحي، مشيرا إلى حرص بلاده على دراسة السبل الممكنة لاستئناف التبادلات بين الأفراد بين البلدين تدريجيا وتعزيز التعاون في ضوء تطور الوضع الوبائي.