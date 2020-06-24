فض سرادق عزاء قبل تجمع المواطنين بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة اللواء مدحت الزغد رئيس المدينة، بفض سرادق عزاء قبل تجمع المواطنين لتقديم واجب العزاء، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا.وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات في بيان له، أنه تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره قام أيمن عرابي رئيس قرية المسين، بالتنسيق مع مركز الشرطة بإزالة سوق قرية المسين وتوابعها، كما تم فض الباعة الجائلين، مؤكدا تفعيل القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مطالبا المواطنين وأصحاب المحلات الالتزام بقرارات رئيس الوزراء وتجنب أماكن التجمعات والحد من الاختلاط، منعا لانتشار العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.