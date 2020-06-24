«أسوان» الأولى على جامعات مصر الناشئة بتصنيف 2020

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة قد حصلت على المركز الأول من بين الجامعات المصرية الناشئة أقل من 50 عام، وذلك من خلال تصنيف 2020 وإدراجها في المركز 101-150 عالميا والمركز الأول على الجامعات المصرية للجامعات الناشئة أقل من 50 سنة، ويأتي هذا التصنيف الجديد إضافة جديدة لجامعة أسوان التي استقلت عن جامعة جنوب الوادي عام 2012 بمقرها بمحافظة أسوان.وأوضح رئيس جامعة أسوان، في بيان له، أن الجامعة حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية، ويأتي ذلك تتويجا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التي تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرحا علميا وبحثيا بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كلياتها إلى 20 كلية ومعهدا للدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.وأضاف أن جامعة أسوان استطاعت في وقت وجيز أن تلحق بركب الجامعات القديمة إنشائيا، رغم حداثة إنشائها بافتتاح الحرم الجامعي الجديد بمدينة أسوان الجديدة، والذي يضم 9 مباني جديدة لخدمة المنظومة التعليمية والبحثية وإقامة العديد من المراكز البحثية والمعامل المتخصصة.