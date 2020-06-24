هبة مجدي تكشف عن أصعب مشهد قدمته بـ«فرصة تانية»

أكدت الفنانة هبة مجدي، أنها سعيدة بتقديم مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.وأشارت مجدي، لـ"الدستور"، إلى أن العمل قابل العديد من ردود الأفعال الجيدة على شخصيتها، مؤكدة أن الجمهور كان ينتظر المشاهد التي جمعتها بزوجها في العمل "دياب"، بسبب طبيعة الحوار بينهما.وعن أصعب مشهد بالنسبة لها في العمل، قالت: "أصعب مشهد بالنسبة لي عندما أتى دياب بامرأة فرضها عليّ لكي تعيش معي في نفس المنزل، وهنا كان تحولا كبيرا لشخصيتي عندما قمت بطردهما، وتحدثت بشكل غير مألوف على شخصيتي، وذلك بأحداث الحلقة الـ11 من المسلسل".وتابعت: "الحلقة كلها كانت مميزة لي من أولها لآخرها لأنها كانت بداية التحول في الشخصية، كما أن مشهد قتله، ومشاهدتي للرسالة التي تركها لي قبل وفاته وشعوره بقرب رحيله، كان مشهدا مؤثرا جدا بسبب رد فعلي".واختتمت: "المشهدان تملأهما الأحاسيس الكثيرة والحمدلله على ظهورهما بهذا الشكل، تحدث معي الكثير حولهما بطريقة جيدة أسعدتني للغاية".المسلسل من بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ودياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل.