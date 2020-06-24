نقابة أطباء المنوفية ترفع دعوى ضد مدعي اختراع دواء كورونا

أصدرت نقابة الأطباء بالمنوفية، بيانا برفع دعوى قضائية ضد الصيدلي حاتم جمعة، مدعي اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، والذي روج له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامه بممارسة مهنة الطب، واستخدام عقار عشبي لعلاج حالات الإصابة.وقال بيان النقابة، إنه سيتم تكليف محامي النقابة، برفع قضية ضد الصيدلي حاتم جمعة، لممارسته مهنة الطب واستخدام عقار عشبي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، دون ترخيص بذلك، وذلك بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي بدورها وإبلاغ النيابة العامة.وأصدر أمس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا حمل رقم 900 لسنة 2020، الخاص بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة، بناحية تلا غلقا إداريا لمدة شهر، وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.وكان الدكتور نصيف الحفناوي، نفى تواصل الصيدلي التواصل معه ومع مديرية الشؤون الصحية، لافتا إلى أنه قال ذاك لإجبارنا على فرض علاجه الذي وصفه بالخزعبلي.