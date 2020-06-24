رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقابة أطباء المنوفية ترفع دعوى ضد مدعي اختراع دواء كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:05 م
الصيدلي حاتم جمعة
الصيدلي حاتم جمعة
ولاء القاضى
طباعة
أصدرت نقابة الأطباء بالمنوفية، بيانا برفع دعوى قضائية ضد الصيدلي حاتم جمعة، مدعي اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، والذي روج له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامه بممارسة مهنة الطب، واستخدام عقار عشبي لعلاج حالات الإصابة.

وقال بيان النقابة، إنه سيتم تكليف محامي النقابة، برفع قضية ضد الصيدلي حاتم جمعة، لممارسته مهنة الطب واستخدام عقار عشبي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، دون ترخيص بذلك، وذلك بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي بدورها وإبلاغ النيابة العامة.

وأصدر أمس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا حمل رقم 900 لسنة 2020، الخاص بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة، بناحية تلا غلقا إداريا لمدة شهر، وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور نصيف الحفناوي، نفى تواصل الصيدلي التواصل معه ومع مديرية الشؤون الصحية، لافتا إلى أنه قال ذاك لإجبارنا على فرض علاجه الذي وصفه بالخزعبلي.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

عبده الزراع: ثورة 30 يونيو أعظم حدث لمصر منذ جلاء الإنجليز

دراسة تكشف المنهج النقدي عند الإمام أبي المعين النسفي

محمد حديني: ثورة 30 يونيو كانت تصحيحا واجبا لما أحدثته سابقتها

«عبد القادرالقط شيخ النقاد وكروان الشعر» إصدار جديد لهيئة الكتاب