قنصل الصين بالإسكندرية: تعاون صيني إفريقي لمحاربة كورونا

أكدت جاو لي لينج قنصل الصين بالإسكندرية، أن الرئيس شي شدد في خطابه خلال القمة الاستثنائية بين الصين وأفريقيا، على أنه يجب على الصين وأفريقيا أن تبقيا ملتزمتين بمحاربة COVID-19 معا، وتعزيز التعاون، ودعم التعددية، ودفع صداقتهما إلى الأمام.ولفتت القنصل، إلى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق وافقت الجامعتان الإسكندرية وشنغهاى على إنشاء معهد كونفوشيوس وعقدت بنجاح معسكرات صيفية العام الماضي وأن رسالة الوحدة والتعاون القوية بين الصين ومصر وشركاء آخرين فى هذا الوقت العصيب سيعزز التعاون لهزيمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت جاو، اليوم الأربعاء، خلال لقاء نظمه جامعة الإسكندرية وجامعة شتغهاى عبر الإنترنت، حول "كيفية إدارة أزمة كوفيد -19 " إنه تم عقد ثلاثة أحداث مهمة على الإنترنت، أحدها كان قمة استثنائية بين الصين وأفريقيا للتضامن ضد COVID-19 حضرها الرئيس شي جين بينغ، والرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء أفارقة آخرون، متابعة والثاني كان مؤتمر الفيديو عالي المستوى حول حضر التعاون الدولي في الحزام والطريق مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي، ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولون وزاريون آخرون من 25 دولة، والثالث هو الاجتماع الاستثنائي للحوار بين الصين والدول العربية وحضره 60 من قادة الأحزاب السياسية من مصر وغيرها الدول العربية.هذا وقد أعربت القنصل عن تطلعها لمزيد من التبادل والتعاون بين جامعتين، بين موقعين، وبين بلدينا في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق.وبعد خوض هذه المعركة المشتركة ضد الوباء، ستتمتع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر بأساس أقوى، وصداقة أوثق بين الشعبين وآفاق أكثر إشراقا للتعاون.