رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنصل الصين بالإسكندرية: تعاون صيني إفريقي لمحاربة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:04 م
قنصل الصين
قنصل الصين
أحمد عاشور
طباعة
أكدت جاو لي لينج قنصل الصين بالإسكندرية، أن الرئيس شي شدد في خطابه خلال القمة الاستثنائية بين الصين وأفريقيا، على أنه يجب على الصين وأفريقيا أن تبقيا ملتزمتين بمحاربة COVID-19 معا، وتعزيز التعاون، ودعم التعددية، ودفع صداقتهما إلى الأمام.

ولفتت القنصل، إلى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق وافقت الجامعتان الإسكندرية وشنغهاى على إنشاء معهد كونفوشيوس وعقدت بنجاح معسكرات صيفية العام الماضي وأن رسالة الوحدة والتعاون القوية بين الصين ومصر وشركاء آخرين فى هذا الوقت العصيب سيعزز التعاون لهزيمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جاو، اليوم الأربعاء، خلال لقاء نظمه جامعة الإسكندرية وجامعة شتغهاى عبر الإنترنت، حول "كيفية إدارة أزمة كوفيد -19 " إنه تم عقد ثلاثة أحداث مهمة على الإنترنت، أحدها كان قمة استثنائية بين الصين وأفريقيا للتضامن ضد COVID-19 حضرها الرئيس شي جين بينغ، والرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء أفارقة آخرون، متابعة والثاني كان مؤتمر الفيديو عالي المستوى حول حضر التعاون الدولي في الحزام والطريق مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي، ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولون وزاريون آخرون من 25 دولة، والثالث هو الاجتماع الاستثنائي للحوار بين الصين والدول العربية وحضره 60 من قادة الأحزاب السياسية من مصر وغيرها الدول العربية.

هذا وقد أعربت القنصل عن تطلعها لمزيد من التبادل والتعاون بين جامعتين، بين موقعين، وبين بلدينا في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وبعد خوض هذه المعركة المشتركة ضد الوباء، ستتمتع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر بأساس أقوى، وصداقة أوثق بين الشعبين وآفاق أكثر إشراقا للتعاون.

موضوعات متعلقة

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2012

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

عبده الزراع: ثورة 30 يونيو أعظم حدث لمصر منذ جلاء الإنجليز

دراسة تكشف المنهج النقدي عند الإمام أبي المعين النسفي

محمد حديني: ثورة 30 يونيو كانت تصحيحا واجبا لما أحدثته سابقتها

«عبد القادرالقط شيخ النقاد وكروان الشعر» إصدار جديد لهيئة الكتاب