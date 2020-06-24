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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات المنوفية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعودة الحياة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:53 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية، مؤكدًا على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى الغلق الفوري ووقف النشاط عقوبة المخالفين، وسيتم مرور اللجان على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًاعلى صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على عدم التهاون فى حال ثبوت أى مخالفة للضوابط والاشتراطات ويتم سحب رخصة المدير ووقف النشاط كما أكد على الالتزام والمسافات البينية بين المواطنين بتلك المنشآت وألا تقل عن (1) متر بين الافراد و(2) متر بين الترابيزات، والتأكد من ألا يزيد عدد الرواد على المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

ووجه بحظر إقامة جميع الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم الايدى فى مداخل المنشآت وحظر تقديم الشيشة بالمقاهى والمطاعم والالتزام بوضع مفارش وأدوات طعام أحادية الإستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل معقمة على موائد الطعام.

وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم وارتداء العاملين الكمامات طوال ساعات العمل، وكذا تقليل التزاحم والتدافع عند مداخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة وتطهير الأثاث بشكل مستمر، ووضع ملصقات على الأرض توضح أماكن الانتظار، وغلق أماكن ألعاب الأطفال،وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50%من الطاقة الاستيعابية.

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