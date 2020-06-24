المنوفية تحتل المركز الأول في التحصين ضد الحمى القلاعية

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة حصول محافظة المنوفية على المركز الأول علي مستوي الجمهورية من حيث الإعداد المحصنة للحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة القومية الأولى 2020.وأشار البيان إلى أن محافظة المنوفية قد انتهت من تحصين 237 ألف و428 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم الأحد الماضي.وأوضح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية الانتهاء من تحصين 246 ألف و491 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس بنسبة تنفيذ 65.8 % من الأعداد المستهدفة بالحملة وذلك حتى أمس الثلاثاء، مؤكدًا استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف وتطبيق واتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد كورونا.ولفت "عوض" إلى أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر، مشيرًا بأنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق.وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمجهودات المبذولة لحصول المحافظة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في نسب التحصين، وموجهًا المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.