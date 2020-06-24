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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 ضوابط جديدة بلجان الثانوية العامة بالجيزة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:49 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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عقد خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعآ مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة عبر برنامج "ويبيكس"، بحضور مسؤولي غرفة العمليات ومدير عام الشؤون التنفيذية ومسؤول التطوير التكنولوجي، لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، تنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم،والتي جاءت خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية أمس.

وأكد حجازي، في بداية الاجتماع، أن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة تعد مهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير التعليم الضوابط التي حددها نائب الوزير خلال اجتماعه أمس، وحتمية تنفيذها فورا لضمان تحقيق الجودة الانضباطية للعملية الامتحانية ومتابعة مديري الإدارات الإجراءات التنفيذية الفورية لتلك الضوابط على النحو التالي:

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة 7:30 صباحًا، ارتداء جميع أدوات التعقيم، وهي مسؤولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير، مراقب أول اللجنة، مراقب".

- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسؤول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، وتصميم "أي دي" تعريفي لهم، لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين، عاملين اثنين، العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" من العاملين بمركز التطوير التكنولوجي، على أن يكون العضو المكلف بتلك المهمة (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك)، ويتواجد من الساعة 7.30 صباحًا حتى 9.30 صباحًا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلى لجنة الإدارة التابع لها.

- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

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