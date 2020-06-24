تصوير «قبل الأربعين» منتصف يوليو المقبل

كشفت مصادر من داخل الجهة المنتجة للفيلم السينمائى "قبل الأربعين" عن تصوير أول مشاهد الفيلم في منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك بعد أن أتمت الشركة كافة التعاقدات مع جميع الفنانين والممثلين في الفيلم.وقالت المصادر، لـ "الدستور"، إن الفنان سامي مغاوري هو آخر المنضمين للعمل، حيث تعاقد منذ يومين لينضم لكتيبة الفنانين في الفيلم، من بينهم الفنانة بسمة والفنانة هالة فاخر والفنان محمد علي رزق وأحمد جمال سعيد ولبني ونس وآخرون، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.فيما تدور أحداث الفيلم السينمائي الجديد "قبل الأربعين" حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرهما.