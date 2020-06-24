نشطاء السوشيال ميديا لـ جمال عيد: «كاذب متلون»

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، رسالة تحريضية إلى جمال عيد، الناشط الحقوقي، تضمنت: «الكاذب المتلون يعتقد أن المواطنين الشرفاء ذاكرتهم ضعيفة، أنت تسعى للحصول على الأموال من أسيادك في الخارج من خلال تشويه الوطن فلا تعطي لنفسك حجمًا أكبر من حجمك».وأضاف النشطاء: «أنت مجرد كذاب تسعى وراء حفنة دولارات على حساب تدمير بلدك وهدم استقرارها ونشر الفوضى في أوساط المجتمع، بل وتتحالف مع شياطين الجماعة الإرهابية.. وهو لا يدهش أحد فكلكم خونة تسعون في خراب مصر، أنت وادعاءاتك مفضوحون ومكشوفون للجميع وتلاعبك الكاذب بالألفاظ والمصطلحات لخداع المواطن المصري البسيط.. ولكن عليك وأمثالك أن تعلموا أن المواطن حتى لو كان بسيطًا فقد شاهد بعينه ماذا فعلتم بالوطن ويعلم جيدًا مساعيكم لتكرار جريمتكم النكراء في البلد.. ولكن المواطن لا يلدغ من جحر مرتين».