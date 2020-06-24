«الأزهر»: امتحانات نهاية العام 4 يوليو بكافة كليات الجامعة

أنهى مجلس إدارة جامعة الأزهر اجتماعة منذ قليل، بشأن تحديد موعد امتحانات نهاية العام للفرق النهائية بكافة الكليات التابعة للجامعة.وانتهى الاجتماع إلى تحديد موعد 4 يوليو المقبل لبدء الامتحانات على أن ينتظم كافة العاملين في الجامعة بداية من يوم 1 يوليو، وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.وكان المجلس الأعلى للجامعات، أقر أمس الثلاثاء على بداية امتحانات نهاية العام في كافة الجامعات بداية من 1 يوليو المقبل وفق الجداول التي توضع من كل جامعة.