بلوك كيم كارديشيان.. رولا اسير في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة رولا أسير، مؤخرًا لجلسة تصوير خاصة علي يد المصور الأمريكي سامي سلطان ونشرت الصور على حسابها الخاص على انستجرام الذي أثار جدلا واسعا لتشابه جلسة التصوير الخاصة بها بآخر جلسة تصوير لنجمة تليفزيون الواقع عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارديشيان.وظهرت رولا، بإطلالة صيفية أنيقة في منزلها، مرتدية جامب سوت أخضر زهري مثير وحزام عريض أسود، وقامت بعمل الماكياج هنا قمر، والشعر محمد المحلاوي، وستايليست سبيلا أحمد.يذكر أن آخر أعمال رولا أسير، هو مسلسل السر، وكيد النسا والعار وفيلم نور عيني ومسلسل حارة خمس نجوم، وتبدأ رولا، قريبا في تصوير مسلسل من إنتاج مصري سعود به تعود به سيكون نقلة في حياتها العملية والخاصة.