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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير لرئيس الوزراء: إزالة 834 ألف مخالفة وتعدٍ على أراضى الدولة والزراعية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:59 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية في تقريره، إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت في إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فدانًا، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فدانًا.

وفي تقريره، أوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد الحالات التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 5218 حالة، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن إجمالي ما تم رفعه من مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس وحتى 22 يونيو 2020 بلغ نحو 5.77 مليون طن، بمتوسط 60 ألف طن يوميًا، مشيرًا إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على نسبة 48% مما تم رفعه من مخلفات، بينما بلغت نسبة إزالة المخلفات في أقاليم الدلتا 26%، وتلتها محافظات الصعيد بنسبة 13.6% من هذه الإزالات، و8.8% في الإقليم الساحلي، و3.3% في مدن القناة.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يتابع كل الجهود التي تبذل لإزالة التعديات الخاصة بمخالفات البناء والزراعة، مشددًا على ضرورة استمرار المسئولين بجميع المحافظات في التصدي لهذه المخالفات بكل قوة وحزم، مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء كانت على أملاك تابعة للدولة أو أملاك خاصة.

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