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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاء عامر تقع في مقلب ابنها عمر (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:58 م
وفاء عامر وابنها
وفاء عامر وابنها
أمير محمد خالد
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نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موققع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام فيديو من منزلها.

وفي تفاصيل الفيديو، فإن ابنها عمر، أوقعها في فخ مقلبه، وهو أنه يقص شعرها، وهو ما جعلها تفزع، ولم تطمئن إلا بعد النظر إلى المرآة والإطمئنان على شعرها.

يشار إلي أن وفاء عامر دائمًا ما تنشر مواقف طريفة ومقالب تحدث بينها وبين نجلها عمر فوزي، كما أن أخر اعمال وفاء عامر قصة "بنات موسي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" والذي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته كل من صبري فواز ومحمد عز وهاجر الشرنوبي وصفاء جلال.

 

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