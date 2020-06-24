تقرير بريطانى: أردوغان يواصل تكميم الأصوات الناقدة لحكومته

قالت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل قمعه وتكميمه الأصوات الناقدة لحكومته، بعد قمع شرطة نظامه المسيرة التي نظمها رؤساء نقابات المحامين احتجاجا لسعي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية"، لتمرير مشروع قانون يهدف لتغيير طريقة انتخاب مجالس النقابات بهدف فرض سيطرة الحكومة عليها.وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة أردوغان تسعى بكل الأشكال لتقييد حرية التعبير في البلاد، وتقويض سلطات نقابات المحامين التركية، التي تعتبر من إحدى المنظمات القليلة المستقلة المتبقية في البلاد ومعروف عنها دعمها الدائم للديمقراطية وانتقادها السياسات الاستبدادية للحكومة.وأضافت أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين وفتح هيئات بديلة في المدن مع عدد كبير من المحامين، ما يسهم في تقليص صلاحيات النقابة وإضعاف سلطاتها، وتعزيز الاتجاهات المؤيدة للحكومة في اتحاد نقابات المحامين.ونقلت الصحيفة عن سونر كاراديمير، رئيس نقابة المحامين في مقاطعة غيرسون الشمالية، قوله: "نحن نهدف إلى ضمان سيادة القانون والأمن في هذا البلد، وسيؤدي هذا التعديل القانوني إلى إنشاء هياكل غير قانونية داخل السلطة القضائية، وإذا لم نعبر عن رفضنا لهذا القانون، فلا يمكن للمواطنين التعبير عن مطالبهم من الدولة، حيث ستكون هناك رقابة من قبل السلطات العامة".وقال جامزي باموك أتيسلي، محام من مقاطعة بورصة شمال غرب البلاد لـ"آراب نيوز": "من غير المقبول أن يشهد رؤساء نقابات المحامين تدخلًا تعسفيًا من قبل الشرطة أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية".وأضاف: "مسيرتنا لم تهدد السلام أو الأمن، بل إن الظلم المتزايد هو التهديد الحقيقي. نحتاج إلى القانون لأننا نحتاج إلى الماء والخبز. سنحتاج جميعا العدالة في مرحلة ما".يذكر أنه في أوائل الشهر الجاري، أصدر 79 فرعا تابعا لنقابة المحامين التركية بيانًا مشتركًا داعيًا الحكومة إلى إلغاء مشروع قانون انتخابات النقابات المهنية، ومعربا عن استعدادها لتنظيم احتجاج ديمقراطي، في حال إذا رفض الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، فتح الباب للحوار والمفاوضات بشأن القانون المخطط له.