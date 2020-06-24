تفاصيل مطامع أردوغان في ليبيا وخططه للاستيلاء على النفط

تفاصيل مطامع أردوغان في ليبيا وخططه للاستيلاء على النفط
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:46 م
محمد الشريفطباعة
كشف تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، عن مطامع الديكتاتور التركي رجب طيب اردوغان، في ليبيا، ومحاولاته المستمرة للسيطرة على أماكن النفط بدعم من الجماعات الإرهابية، التي يقوم بتمويلها وتوفير الملاذات الآمنة هناك لتنفيذ مخططاته الإرهابية هناك.
وأضاف التقرير، أن أردوغان ونظامه يحاولون الدخول الي سرت لانها تعد اكبر مكان للنفط في العالم، وهو ما كشف عنه أردوغان وأجندته الخبيثة جراء التدخل في ليبيا، معترفًا أن العمليات العسكرية في مدينة سرت الليبية مهمة وحساسة، بسبب وجود آبار النفط والغاز، وإن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجُفرة الليبيتين.
وتابع التقرير أن اردوغان جامحًا بطموحاته السياسية والنفطية، فها هو يعلن صراحة عن أنشطة بلاده المستقبلية في ليبيا، ضاربًا عرض الحائط أي مبادرات إقليمية أودولية لوقف ماكينات الحرب، التي ساهم هو في دورانها على الأراضي الليبية.
وأضاف التقرير، أن أردوغان ونظامه يحاولون الدخول الي سرت لانها تعد اكبر مكان للنفط في العالم، وهو ما كشف عنه أردوغان وأجندته الخبيثة جراء التدخل في ليبيا، معترفًا أن العمليات العسكرية في مدينة سرت الليبية مهمة وحساسة، بسبب وجود آبار النفط والغاز، وإن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجُفرة الليبيتين.
وتابع التقرير أن اردوغان جامحًا بطموحاته السياسية والنفطية، فها هو يعلن صراحة عن أنشطة بلاده المستقبلية في ليبيا، ضاربًا عرض الحائط أي مبادرات إقليمية أودولية لوقف ماكينات الحرب، التي ساهم هو في دورانها على الأراضي الليبية.