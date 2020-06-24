تفاصيل مطامع أردوغان في ليبيا وخططه للاستيلاء على النفط

كشف تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، عن مطامع الديكتاتور التركي رجب طيب اردوغان، في ليبيا، ومحاولاته المستمرة للسيطرة على أماكن النفط بدعم من الجماعات الإرهابية، التي يقوم بتمويلها وتوفير الملاذات الآمنة هناك لتنفيذ مخططاته الإرهابية هناك.وأضاف التقرير، أن أردوغان ونظامه يحاولون الدخول الي سرت لانها تعد اكبر مكان للنفط في العالم، وهو ما كشف عنه أردوغان وأجندته الخبيثة جراء التدخل في ليبيا، معترفًا أن العمليات العسكرية في مدينة سرت الليبية مهمة وحساسة، بسبب وجود آبار النفط والغاز، وإن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجُفرة الليبيتين.وتابع التقرير أن اردوغان جامحًا بطموحاته السياسية والنفطية، فها هو يعلن صراحة عن أنشطة بلاده المستقبلية في ليبيا، ضاربًا عرض الحائط أي مبادرات إقليمية أودولية لوقف ماكينات الحرب، التي ساهم هو في دورانها على الأراضي الليبية.