السجن المشدد 5 سنوات لمستورد شرع فى قتل صديقه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة مستورد أدوات منزلية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للشروع فى قتل صديقه أثناء تواجده على مقهى لوجود خلافات مالية بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفى، وعبدالعاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.ترجع أحداث القضية رقم 1666 لسنة 2020 جنايات العطارين، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بالتعدي بالضرب على آخر بسلاح ناري وأبيض أثناء تواجده بأحد المقاهي بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، عن قيام المتهم أحمد محمد عبدالحميد، 29 سنة، مستورد أدوات منزلية، مقيم بدائرة القسم، شرع في قتل المجني عليه صادق سعد صادق، وعقد العزم على قتله بأعداد له سلاح أبيض وناري والتوجه له بمقهى الباشوات أثناء تواجد المجني عليه، وقام بالتعدي عليه باستخدام "مطواة"، ثم بعد ذلك أطلق عليه عدة طلقات نارية من المسدس، وأحداث له الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام منه لوجود خلافات مالية سابقة بينهما على إثرها أعد الأسلحة وقام بالتعدي عليه بقصد إزهاق روحه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.