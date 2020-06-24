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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:42 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أن الميناء استقبل 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9118 طن تشمل 4950 طن فوسفات و3168 طن يوريا و1000 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35178 طن تشمل 2000 طن خرده و1640 طن حديد و17366 طن ذرة و4522 طن سكر و6000 طن كسب صويا و3000 طن كسب عباد و650 طن أبلاكاش.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 327 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة وبطيخ ) وخضروات ( بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد ) وحاصلات زراعية ( أرز وبصل وليمون ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن والمغرب وسلوفينيا والهند وبريطانيا وأمريكا ومالطا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1122 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67629 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83517 طنا.

كما غادرقطاريين بحمولة إجمالية 2835 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، في حين غادر عدد 2235 شاحنة منها 849 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46230 من البضائع العامة.

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