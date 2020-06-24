تكثيف إجراءات التعقيم لمكافحة كورونا بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، جهود النظافة ورفع المخلفات مع التطهير بمدن المحافظة في إطار المتابعة اليومية للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامة المواطنين مع أخذ الاحتياطات اللازمة بجميع المناطق والمنشآت العامة والحكومية والخاصة من خلال عمال ومعدات النظافة بمجالس المدن.ففى مدينة العلمين تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير بمحيط مستشفى العلمين المركزي ومحيط قسم شرطة العلمين وشارع العلمين الرئيسي ومدخل المدينة من الطريق الساحلي ومنطقة مكتب بريد العلمين ومنطقة قبلي السكة الحديد وامتداد طريق البترول والأعمال مستمرة بشكل دوري ويومي.وفي سيوة تم شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة بمناطق ميدان السوق، المسجد الكبير، المعهد الأزهري ومجلس المدينة حيث تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق ميدان السوق، المسجد الكبير، المعهد الأزهري، أنور السادات بالإضافة إلى تمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق مقبل، المراغي، الزيدان، القرية البدوية.