رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف إجراءات التعقيم لمكافحة كورونا بمطروح (صور)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:41 م
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، جهود النظافة ورفع المخلفات مع التطهير بمدن المحافظة في إطار المتابعة اليومية للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامة المواطنين مع أخذ الاحتياطات اللازمة بجميع المناطق والمنشآت العامة والحكومية والخاصة من خلال عمال ومعدات النظافة بمجالس المدن.

ففى مدينة العلمين تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير بمحيط مستشفى العلمين المركزي ومحيط قسم شرطة العلمين وشارع العلمين الرئيسي ومدخل المدينة من الطريق الساحلي ومنطقة مكتب بريد العلمين ومنطقة قبلي السكة الحديد وامتداد طريق البترول والأعمال مستمرة بشكل دوري ويومي.

وفي سيوة تم شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة بمناطق ميدان السوق، المسجد الكبير، المعهد الأزهري ومجلس المدينة حيث تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق ميدان السوق، المسجد الكبير، المعهد الأزهري، أنور السادات بالإضافة إلى تمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق مقبل، المراغي، الزيدان، القرية البدوية.
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح
التعقيم في مطروح

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

الصور

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

الأكثر قراءة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«عبد القادرالقط شيخ النقاد وكروان الشعر» إصدار جديد لهيئة الكتاب

في ذكراه.. قصة «القبطى المنتمى» وأعمدته السبعة للشخصية المصرية

بعد ترميم معطفه.. لماذا التزم محفوظ بارتداء الأكمام الطويلة؟

عادل ميري:لا أحد يتخيّل حجم العذاب لو ظلّ الإخوان في الحكم